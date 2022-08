Roba un vehicle del parc de Bombers de Puigcerdà i s'accidenta perquè anava begut

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys que ha robat un vehicle dels Bombers de la Generalitat i després s'ha accidentat a Puigcerdà.

Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge. Pels volts de les cinc del matí, un jove ebri, resident a l'àrea metropolitana de Barcelona, va irrompre a la força a les instal·lacions del Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà i va robar un vehicle del cos. Abans de cometre el robatori, l'autor dels fets es va vestir amb l'uniforme oficial de bomber voluntari. El jove va estar donant voltes fent-se passar per agent dels Bombers per una zona d'oci nocturn fins que es va accidentar als voltants de la discoteca Badiu, a Queixans. El local es troba a cinc minuts en cotxe del parc on el lladre s'havia endut el vehicle.

Agents dels Mossos van rebre l'alerta de l'accident i es van desplaçar fins al lloc dels fets. El cos va retenir el jove a Fontanals de Cerdanya. Després d'efectuar les proves d'alcoholèmia pertinents, els agents van comprovar que el jove anava begut i no tenia permís per conduir. Segons han informat fonts del cos a Regió7, el noi ha estat detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre per robatori amb força.

L'arrestat ha de passar a disposició judicial aquest dilluns als jutjats de Puigcerdà.