Els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones, de 26 i 34 anys, com a presumptes responsables d’una plantació de marihuana a Cardona, segons han explicat fonts del cos policial. Aquest dilluns cap a les set del matí, els agents han fet una entrada en una casa del barri de la Coromina on sospitaven que hi havia una plantació. Un cop a la casa, els mossos hi han trobat 1.069 plantes de marihuana repartides entre la planta baixa, a la zona del garatge, i al primer pis, en una habitació. També hi han trobat transformadors, focus i diferents estris relacionats amb la manipulació i cultiu de la marihuana.

Els dos detinguts estan acusats d’un presumpte delicte contra la salut pública i un altre de frau elèdctirc. Està previst que passin a disposició judicial properament.