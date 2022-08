Un estudi científic ha revelat la detecció a dues províncies xineses de 35 contagis en humans d’un nou virus d’origen animal del tipus henipavirus, segons han informat avui mitjans estatals. Els casos, cap greu, es van trobar a Shandong (est) i Henan (centre), segons el diari oficialista ‘Global Times’, que cita un article publicat per científics xinesos i de Singapur en el ‘New England Journal of Medicine’, una de les publicacions mèdiques més prestigioses del món.

El virus, per al qual no hi ha per ara vacunes o tractaments, va ser detectat mitjançant mostres preses del coll de pacients que havien tingut contacte recent amb animals i s’associa amb símptomes com febre, cansament, tos, pèrdua de la gana, mals de cap i musculars i nàusees.

D’acord amb el diari, investigacions posteriors van revelar que 26 dels 35 pacients portadors d’aquest henipavirus van desenvolupar aquests símptomes clínics, als quals se sumen irritabilitat i vòmits.

Segons el portal de notícies estatal ‘The Paper’ l’henipavirus és una de les principals causes emergents del salt de malalties animals a humans (procés denominat zoonosi) a la regió d’Àsia-Pacífic.

No hi ha transmissió de persona a persona

Aquest mitjà indica que un dels vectors de transmissió del virus són els ratpenats de la fruita, considerats hostes naturals de dos dels henipavirus coneguts: el virus hendra (HeV) i el nipah (NiV).

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que el virus Hendra provoca en humans infeccions que van des d’asimptomàtiques a infeccions respiratòries agudes i encefalitis greus, amb una taxa estimada de fatalitat d’entre el 40 i el 75% que «pot variar en funció de les capacitats locals d’investigació epidemiològica i maneig clínic».

De moment, afirma el ‘Global Times’, no s’ha comprovat que hi hagi transmissió de persona a persona, tot i que informes previs assenyalen que aquest tipus de contagi tampoc és descartable.

«El coronavirus no serà l’última malaltia contagiosa que provoqui una pandèmia, ja que noves malalties tindran un impacte cada vegada més gran en la vida diària de la raça humana», va declarar el subdirector del departament de Patologies Infeccioses de l’hospidal Huashan, afiliat a la Universitat de Fudan (Xangai).