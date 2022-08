Ensurt per un incendi a la carretera de Vic de Manresa

Un incendi ha afectat, aquest dimarts a la tarda, una empresa de canvi de vidres de cotxes de la carretera de Vic de Manresa. Segons han informat fonts dels Bombers, a les 18:02 han rebut l’alerta pel foc que ha mobilitzat un total de set dotacions del cos. El foc s’ha produït a una empresa situada a tocar de la cantonada de la carretera de Vic amb el carrer Arquitecte Montagut. Els bombers han accedit a les instal·lacions per la part posterior i han fet un equip de recerca, per si hi havia algú al local, i un altre d’extinció. El foc s’ha donat per controlat a les 18:24h i dos minuts després ja estava extingit sense que hi hagut danys personals.