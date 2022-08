#Bomberscat extingim un incendi a una granja del Coll de Nargó (avís 12.21h). El foc s'ha originat per una explosió a la granja i s'ha desenvolupat a unes cabanes de l'exterior. Hi hem treballat 9 dotacions i no han resultat persones o animals ferits, només danys materials. pic.twitter.com/kuWQ9FUDGe