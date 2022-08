Les cerques i rescats augmenten a 180 des d’inici d’any a la Catalunya central

Els Bombers de la Generalitat han fet des de principi d’any un total de 183 recerques i rescats a les comarques de la Catalunya Central. Es tracta de xifres compreses entre l’1 de gener i el 31 de juliol i que suposen un increment del 22,8% respecte els 149 rescats que havien fet en el mateix període de l’any passat.

El Bages, amb 42 actuacions, les mateixes que en el mateix període del 2021, és la comarca central on se n’han fet més. Això s’explica perquè inclou part del massís de Montserrat, que és juntament amb el Pedraforca un dels punts que concentra més rescats de Catalunya. De fet, el Berguedà és la segona comarca central amb més incidències d’aquest tipus, amb un total de 40 des de principi d’any, que en aquest cas són 9 més que els realitzats durant mateix període del 2021. Al conjunt de la Catalunya central, fins el 31 de juliol ja s’havien 183 rescats i recerques mentre que a nivell català, els bombers n’han fet 991.

Crida a la prudència

Davant d’aquesta xifra de rescats, els Bombers de la Generalitat demanen que es planifiquin bé les activitats al medi natural per reduir els riscos i la necessitat d’actuar en rescats. «Cal planificar bé l’activitat, adequar-la a les nostres capacitats, informar-se de la meteorologia i saber renunciar si la muntanya no ens dona garanties», reclama el cap del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Oriol Vilalta. El cos assegura tenir la mirada posada en el cap de setmana llarg del 13 al 15 d’agost, quan es preveu un increment de persones sobretot en zones de muntanya que pot fer augmentar el nombre d’actuacions.

El cos posa èmfasi en la necessitat d’extremar precaucions quan en activitats a l’aire lliure, sobretot a l’estiu i molt concretament el mes d’agost. Les dades ho certifiquen, amb 295 actuacions l’any 2020 i 275 l’any passat, dos anys després del confinament que va fer que molta gent «redescobrís» l’entorn natural.

Aquest any s’hi sumen dos factors destacables, un d’ells les altes temperatures per les successives onades de calor i que es manté durant els primers compassos del mes d’agost, i l’altre el risc d’incendi. Aquest fet va dur els Agents Rurals a tancar diversos massissos, com Montserrat i el parc de Sant Llorenç del Munt. «Això ha fet que haguem tingut un increment de serveis en altres zones, principalment als Pirineus», diu Vilalta.

Com fer front a les activitats?

Amb aquesta fotografia d’inici, es recomana posposar les activitats al medi natural a èpoques de menys calor, però conscients que molta gent les durà a terme, demanen que s’extremin totes les precaucions. D’entrada, cal planificar bé què es vol fer i on, i sobretot equipar-se amb el material necessari, però també amb el coneixement de l’entorn que trepitjarem. «Cal saber renunciar a la muntanya, si no ens dona les condicions hem de fer un pas enrere i fer una activitat de menys risc», demana Vilalta. També destaca la necessitat de consultar la previsió meteorològica per evitar ensurts un cop iniciada l’activitat.

En cas que es planifiqui una activitat en zones d’aigua, com pantans o llacs, demanen assegurar-se que la zona té permès el bany i que no hi ha perill, evitant espais habilitats per a esports aquàtics. Un cop dins, es demana estar alerta a possibles variacions en l’estat de salut i sortir-ne tan aviat com sigui possible en cas de trobar-se malament, i estar pendent dels nens.