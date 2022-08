Les dones s’obren pas al cos de Bombers

L’Eva Merino i la Clara Cornet són dues de les tres dones de la Catalunya Central que van superar la fase d’oposició per formar part del cos de Bombers de la Generalitat. Són poques, però són l’exemple de què la presència de bomberes a Catalunya està vivint una tendència a l’alça. De fet, en la darrera convocatòria s’hi van inscriure 422 dones. És la xifra més alta registrada mai de presència femenina en una convocatòria d’aquestes característiques. Tot i això, les dones només representen un 10,27% del total de 4.109 persones inscrites.

Eva Merino, de 40 anys, és veïna del Bellver de Cerdanya i actualment està fent les pràctiques al parc de Berga. Clara Cornet, de 30, és de Manresa i duu a terme les pràctiques al parc de Gavà. Cap de les dues s’havia plantejat mai ser bombera fins després d’entrar al món laboral en altres feines. «Jo no hi havia pensat mai. A casa meva ningú hi tenia res a veure i no va ser fins als 26 anys quan m’ho vaig plantejar com una opció real», explica la Clara. Ella havia estat professora de ciències a instituts públics de Manresa i Solsona. «Hi vaig estar durant 4 anys, però tenia ganes d’una feina amb més acció que l’ensenyament. Vaig conèixer gent que estava opositant, em va agradar l’opció i vaig decidir preparar-me», apunta Cornet.

Merino, per la seva banda, ja feia uns anys que ho tenia al cap. «Sempre veia al poliesportiu del meu poble la gent que es preparava les proves per ser bomber i em cridava l’atenció», explica. En aquell moment ella treballava com a dissenyadora gràfica, però li va sortir una feina en una empresa que organitzava viatges amb bicicleta i ho va deixar córrer. No va ser fins l’arribada de la pandèmia, que la va deixar a l’atur, quan va decidir apostar per ser bombera.

En el moment de l’entrevista, són les dues úniques dones dels parcs on són actualment. Les dues asseguren que l’ambient dins del parc és molt bo i que els homes ja estan conscienciats de que cada cop hi veuran més dones. En el seu entorn sí que han viscut algun comentari sobre la seva situació. «Ens han dit que ho tenim més fàcil i que ens regalen les places. Són comentaris subtils, però hi són», explica Cornet.

Durant les pràctiques fan les tasques que farien un cop ja siguin dins del cos com extinció d’incendis, obertures de vivenda, accidents de trànsit i altres coses. De fet, Cornet va actuar en l’accident de tren a Sant Boi de Llobregat que va acabar amb la mort d’un maquinista. «A l’escola ens preparen per tot», apunta Merino respecte a les situacions amb les que es poden trobar durant el servei.

Sobre la poca presència de dones al cos, les dues apunten a la manca de visibilització, tot i que asseguren que s’estan fent passos en aquest sentit. «A mi la gent encara em diu que sóc bomber, i no bombera. No entenen aquesta possibilitat», explica Cornet. De fet, Merino relata una situació que les dues asseguren haver viscut: «quan vas amb el camió encara notes que la gent, tant homes com dones, et miren amb cara de sorpresa. Hi ha una falta de referents».

La Generalitat ja ha posat fil a l’agulla per augmentar la presència de dones als cossos de seguretat, però queda molta feina per fer, especialment al de Bombers. Fins no fa gaire, els dos parcs on fan ara pràctiques només tenien un vestidor per homes. «El cos també s’ha d’anar preparant amb coses com aquesta, però no s’aconsegueix d’un dia per l’altre», expliquen. En aquest sentit, totes dues coincideixen en apuntar algunes millores com tenir roba amb talla de dona. «Estaria bé que poguéssim tenir roba amb talla de dona. Al final portem tallatge d’home, que vulguis o no sempre va una mica més gran. Els cascs també podrien ser més petits o haver-hi més mides. No són qüestions de vida o mort però estaria bé», apunten.

Finalment, les dues envien un missatge a qualsevol nena o noia que vulgui ser bombera de que la clau està a atrevir-se i intentar-ho sense que et limiti res del que la gent pugui dir o pensar. «Ha de ser una cosa normal», apunten.