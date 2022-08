Els Mossos d'Esquadra han denunciat nou conductors durant controls preventius a Lladurs i Clariana de Cardener, concretament a la Ribera Salada i al pantà de Sant Ponç, per garantir la conservació del medi natural. Set d'ells han estat sancionats per accedir amb vehicles a zones on no poden circular. Les dues restants han sigut denúncies de trànsit, segons han explicat fonts d'aquest cos.

Fem controls preventius a Lladurs i a Clariana de Cardener per garantir la conservació del medi natural. Denunciem set conductors per accés motoritzat i dos per denúncies de trànsit. Gaudeix de la natura amb respecte pic.twitter.com/uZX6a78QRv — Mossos (@mossos) 10 de agosto de 2022 En la piulada amb la qual han exposat els casos, han fet una crida a "gaudir de la natura amb respecte".