Aigües de Manresa ha detectat un increment d'avisos d'abonats que asseguren haver rebut una trucada en què l'empresa els demana fer una analítica de l'aigua de l'aixeta de casa. Concretament, la majoria de consultes provenen de veïns de Sant Fruitós de Bages, segons han explicat fonts de la companyia a Regió7.

Per aquest motiu, l'empresa ha publicat un avís a la seva pàgina web on detallen als abonats que no han d'accedir als habitatges o locals per analitzar res, ja que " els controls analítics per mesurar la qualitat de l'aigua, es fan directament des de la xarxa". En aquest sentit, afirma que les trucades similars que es puguin rebre, les realitzen empreses "que no tenen res a veure amb Aigües de Manresa".

La companyia recorda que en cas de rebre una trucada similar i voler resoldre dubtes al respecte, els abonats poden trucar al 93 872 55 22, de dilluns a divendres de 8 del matí a 6 de la tarda.