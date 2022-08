Un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona ha estat suspès de sou i de feina per, presumptament, haver assetjat a una dona demanant-li el seu número de telèfon a canvi de perdonar-li una multa, segons fonts municipals. L'agent de la Guàrdia Urbana està sancionat amb una suspensió de sou i feina durant un any, quatre mesos i divuit dies, encara que l'implicat ha demanat una suspensió cautelar d'aquesta sanció.

La víctima de l'assetjament no ha presentat cap denúncia, però sí que va informar un comandament del cos municipal que un agent li va demanar el seu número de telèfon mòbil a canvi de perdonar-li una multa de trànsit.

L'estiu passat

Els fets, segons avança avui el Diari de Tarragona i han confirmat a Efe fonts municipals i policials, es remunten a l'estiu de l'any passat per una infracció de trànsit en el barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. Una vegada coneguts els fets, la Guàrdia Urbana va obrir un expedient disciplinari a l'agent implicat i, finalment, l'ha sancionat amb la suspensió de sou i feina. No obstant això, l'agent ha estat de baixa des de fa més d'un any i la sanció, de la qual ha demanat la suspensió cautelar, no començarà a aplicar-se fins a la seva reincorporació al servei.