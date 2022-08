Quan es condueix, qualsevol gest o moviment pot tenir un final fatal. Com el fet de mossegar-se les ungles, un acte que a més implica una bona multa. L'article 17.1 del Reglament de Circulació és clar: «Els conductors hauran d'estar en tot moment en condicions de controlar els seus vehicles», assenyala. A més, el punt 18.1 va més enllà: «El conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent en la conducció; així com cuidar la posició adequada i que la mantinguin la resta dels passatgers, i l'adequada col·locació dels objectes o animals transportats», avisa.

El reglament no posa exemples, però deixa clar les normes

Els articles de la norma no posen exemples pràctics. Però aquesta llibertat de gestos i l'atenció al volant poden veure's quartats amb moviments quotidians. Passa en menjar o beure mentre condueixes. Fins i tot els petons són un risc al volant. Mossegar-se les ungles no és una excepció. Encara que pugui semblar una faula, aquest acte atempta contra la seguretat viària. Per això, qualsevol agent de circulació pot interpretar que estar conduint amb una sola mà mentre es té l'altra en la boca distretament pot suposar un perill. Per tant, pot imposar una multa de 80 euros per haver incomplert qualsevol dels dos articles esmentats. La sanció, no obstant això, no inclou la pèrdua de punts del permís de conduir.

Per si no fos suficient, l'article 3.1 torna a donar la raó a les autoritats. Fa referència a la forma de conducció, advertint que «ha de fer-se amb la diligència i precaució necessàries per evitar tot mal, propi o aliè; i prohibeix terminantment conduir de manera negligent o temerària». Mossegar-se les ungles, com besar-se o menjar, ho és.