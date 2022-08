Els bombers han trobat, aquest divendres a la tarda, un home d’edat avançada que s’havia perdut a Sant Julià de Cerdanyola. L’home s’havia perdut per una zona boscosa, encara que finalment l’han trobat al camí del cementiri, quan faltaven cinc minuts per tres quarts de quatre. Segons fonts del cos de Bombers, l’home ha estat localitzat sa i estalvi al camí del cementeri. Per fer la recerca s’han mobilitzat vuit unitats del cos.