Dos trens que anaven de cara per un error en la gestió de les vies han estat aturats a temps quan ja eren a l'estació de Manresa, els passatgers han hagut de baixar i en el cas d'un dels combois han hagut de caminar 300 metres per arribar fins a l'estació. Els passatgers d’un tren que acabava de sortir de l’estació de Renfe de Manresa han estat evacuats, per un problema en la gestió de les vies, que és responsabilitat d'Adif, segons han informat fonts de la companyia ferroviària. Alguns dels passatgers, han baixat del tren i han anat a peu i a través de les fins a l’estació de Manresa, ja que el tren s’ha aturat en un punt molt proper. Tot i això, s’han activat bombers i policia per donar suport en l’evacuació. Segons han explicat alguns testimonis per les xarxes socials, dos trens circulaven per la mateixa via en direcció contrària. Aquesta situació ha obligat a tallar la circulació de l’R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet.

Fa tres anys, el mes de febrer de 2019, en aquesta mateixa línia va haver-hi un accident mortal quan un tren que sortia de l'estació manresana per la via errònia va xocar frontalment amb un altre comboi. El xoc va causar un mort i més d'un centenar de ferits.