Un foc ha afectat l'empresa de reciclatge Unión Bermeo d’Artés, on han cremat quatre camions i una gran quantitat de fusta, cartró i plàstics a l'exterior de la zona de l'empresa. Els bombers han rebut l’avís de l’incendi a les 12:41 h i fins ara al lloc s’hi han desplaçat onze dotacions del cos. A les 13.39 h el foc ja s'ha donat per controlat i, segons ha informat bombers, ha arribat a afectar una petita part de massa forestal. Els Mossos d'Esquadra ja s'han desplaçat fins al lloc dels fet per fer-se càrrec de la situació, també hi ha la Policia Local i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'Ajuntament d'Artés ha demanat a la població que no s'acosti a la zona afectada "per tal de facilitar la feina dels equips d'emergència". Columna de fum al Polígon.



Demanem que la gent no s'acosti per tal de facilitar la feina dels equips d'emergència. Moltes gràcies! — Ajuntament d'Artés (@AjuntamentArtes) 15 de agosto de 2022 Alguns usuaris a les xarxes socials, com @lobohombre1, han compartit imatges des de diferents perspectives de la columna de fum. Columna de fum a Artés sembla industrial @bomberscat pic.twitter.com/P0XGGAUGsi — mcdowell (@lobohombre1) 15 de agosto de 2022