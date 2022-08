Adif no aclareix per què dos trens anaven per la mateixa via a Manresa

Adif no ha aclarit aquest matí per què dos trens es van trobar de cara aquest dilluns a la tarda a escassa distància de l’estació de Manresa. Fonts del gestor ferroviari asseguren que estan investigant què va passar i què va portar a què dos combois es trobessin circulant per la mateixa via en direccions oposades. Els trens van quedar aturats a uns 30 metres de distància.

Els dos trens eren de doble composició. Un estava entrant a l’estació de Manresa i portava una setantena de passatgers. L’altre, segons han confirmat totes les fonts consultades per Reigó7, no portava passatge i s’estava realitzant una maniobra per tal de resituar-lo en una altra via de la mateixa estació de Manresa i es van trobar sobre els mateixos rails. A partir d’aquí, segons expliquen fonts sindicals, les primeres hipòtesis apunten a una possible mala gestió de les vies i que s’autoritzés la circulació dels dos trens per la mateixa via al mateix temps o alguna fallada tècnica que va portar a aquesta situació.

La poca velocitat a la qual circulaven els dos trens, el control que els maquinistes van tenir de la situació ja que van poder frenar a temps, i el funcionament dels sistemes de seguretat van evitar el xoc. Per part dels sindicats avancen que demanaran que la comissió d'accidents ferroviaris investigui què va passar.

Nou tall entre Manresa i Sant Vicenç

Aquest matí, un problema en la senyalització i el control del trànsit ferroviari ha obligat a interrompre durant una hora i mitja la circulació entre Manresa i Sant Vicenç. Segons han explicat fonts d’Adif, la incidència no té res a veure amb els fets d’ahir. Han assegurat que es tractava d’un problema amb els canvis d’agulles, que «han quedat mal disposats» i que per precaució s’ha optat per interrompre la circulació entre les 9:15h i les 10:44h i s'ha posat un servei de transport alternatiu per carretera.

El tall s’ha produït després que aquest dimarts, cap a les 7 del matí, s’hagués anunciat que la circulació entre Calaf i Sant Vicenç ja s’havia restablert després que aquest dilluns al vespre, aquest recorregut també s'hagués de fer amb autocars. Aquest tram estava tallat des de dilluns a la tarda quan es els dos trens es van trobar de cara a la mateixa via, molt a prop de l’estació de Manresa, aproximadament a l’alçada del pont de la Guia. Els fets van passar poc abans de tres quarts de set de la tarda, i aproximadament una hora d’espera alguns dels passatgers van optar per sortir del tren, baixar a les vies i arribar a l’estació caminant. Tot i això, finalment, bombers i policia local de Manresa també van participar en les tasques d’evacuació del comboi procedent de Barcelona.