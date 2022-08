La circulació de trens entre Calaf i Sant Vicenç de Castellet ja s'ha restablert després que quedés interrompuda aquest dilluns al vespre a causa dels dos combois que van estar a punt de xocar frontalment a Manresa.

Protecció Civil, que havia posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), ha posat fi a l'alerta. Durant la incidència s'ha habilitat un servei alternatiu de transport per carretera per al tram afectat, corresponent a les línies R4 i R12.