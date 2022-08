Els Bombers van apagar dos focs aquesta nit de dilluns a l'Anoia. El primer va declarar-se a les 10 de la nit en un edifici del carrer Xic de l'Anyé de Masquefa. Allà ha cremat la unitat exterior d'un aire condicionat situada al balcó d'un segon pis del número 36. No hi ha hagut evacuats ni ferits i els Bombers hi han treballat amb tres dotacions durant 20 minuts, segons han confirmat fonts del cos.

Més tard, cap a les 12, ha cremat una paperera al costat de la piscina municipal de Santa Margarida de Montbui.