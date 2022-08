L'acusat de torturar i matar un paleta a Puigcerdà la nit del 31 de gener del 2020 s'enfronta a 30 anys de presó per assassinat agreujat i robatori amb violència en casa habitada amb ús d'instrument perillós. L'escrit d'acusació recull que la víctima va coincidir amb el processat a diferents bars de la població, descobrint que recentment havia retirat més de 3.400 euros del banc: "Va prendre la ferma decisió d'arrabassar-li els diners". Quan la víctima ja era a casa, va irrompre al domicili i el va atacar. El fiscal sosté que li va propinar "infinitat de cops" amb un pal i li va causar "una agonia i un patiment innecessaris" abans d'escanyar-lo. Després, va fugir a Girona amb l'ajuda del seu cosí que afronta 3 anys de presó per encobriment.

L'escrit d'acusació del fiscal Víctor Pillado recull que, pocs dies abans del crim, la víctima va cobrar "una quantitat important de diners" i va treure 3.406,48 euros del banc. Amb aquests diners en efectiu, la tarda i el vespre del 31 de gener del 2020 va estar prenent begudes alcohòliques a almenys dos locals de la població de Puigcerdà, on va coincidir amb l'acusat. L'acusació pública apunta que va ser allà quan el processat va descobrir que l'home tenia diners i va prendre la "decisió ferma" de perpetrar el robatori.

Cap a un quarta de deu de la nit, un altre home va portar la víctima fins a casa, un lloc "apartat del centre" on el paleta residia sol. Segons el fiscal, seguint el pla que havia traçat, l'acusat va irrompre a l'habitatge cap a les onze de la nit amb la intenció d'arrabassar-li els diners. Anava armat amb un pal de fusta d'1,3 metres de llarg i que tenia una punta metàl·lica.

"Va rebentar a cops tant la porta d'accés com la paret lateral de fusta de l'habitació on es trobava la víctima, aconseguint accedir a l'interior", descriu l'escrit d'acusació que assenyala que el processat va pujar directament a l'última planta de la casa perquè sabia que era on dormia la víctima.

Un cop a dins l'habitacle, "li va començar a propinar infinitat de cops a diferents parts del cos, tant amb els punys com amb els peus i amb el pal de fusta". El fiscal subratlla que li va clavar una pallissa que li va provocar "una agonia i un patiment absolutament innecessaris per acabar amb la seva vida". De fet, la investigació apuntava que ho va fer per aconseguir que li revelés on tenia els diners. Quan el paleta ja estava "postrat" a terra, abatut pels cops rebuts, el va estrangular fins a la mort.

El fiscal Víctor Pillado també assenyala que, en el moment de perpetrar l'assalt, l'acusat sabia que la víctima tenia una capacitat de defensa "nul·la" com a conseqüència de la ingesta prèvia d'alcohol, per les dimensions reduïdes de l'habitació i perquè no tenia cap possibilitat de fugir perquè va quedar "atrinxerat entre un llit i dos parets".

Ajuda per fugir

Després de matar-lo, va arreplegar els diners que li quedaven i va fugir de la casa. Segons la fiscalia, passada la mitjanit es va posar en contacte amb el seu cosí, li va explicar el que havia passat i li va demanar ajuda per escapolir-se de la justícia. L'home es va desplaçar amb cotxe aquella mateixa matinada des de Girona fins a Puigcerdà per anar-lo a recollir i traslladar-lo fins a casa seva.

Arran del crim, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió policial Pirineu va assumir el cas. La investigació, d'entrada, es va centrar en reconstruir les últimes hores de vida de la víctima. Així, els Mossos van saber que el paleta havia estat a bars de Puigcerdà acompanyat de diversos homes i van descobrir que un d'ells, l'acusat, havia fugit i es va convertir en el sospitós principal.

Els Mossos van seguir el rastre de l'home fins a Girona, on el van detenir la matinada del 4 de febrer en un dispositiu conjunt amb la DIC de la regió policial de Girona. Segons va transcendir en el moment de la detenció, durant els escorcolls a casa seva a Puigcerdà i a casa del seu cosí a Girona, els investigadors van localitzar roba ensangonada, 540 euros i el mòbil de la víctima.

El fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat agreujat pel qual demana 25 anys de presó i d'un delicte de robatori amb violència en casa habitada mitjançant instrument perillós pel que sol·licita una condemna de 5 anys. També vol que l'expulsin del país quan pugui accedir al tercer grau o a la llibertat condicional. L'acusat és d'origen moldau. Per al seu cosí, demana 3 anys de presó per encobriment.

En concepte responsabilitat civil, el fiscal demana que l'acusat d'assassinat indemnitzi amb 80.000 euros els dos fills de la víctima pel dany moral i que els hi retorni els diners que li va robar al seu pare.

Un jurat popular serà l'encarregat de jutjar el cas properament a l'Audiència de Girona.