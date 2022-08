Una barraca d'obra situada en un hort del carrer Pius Macià de Súria ha cremat aquest dimecres a la nit. Segons fonts de Bombers de la Generalitat, l'estructura s'ha incendiat totalment i ha calcinat el que hi havia a l'interior. Fonts del mateix cos expliquen que hi han enviat dues dotacions un cop rebut l'avís a les 23.15 h i que hi han treballat durant una hora.