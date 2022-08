Els Mossos d’Esquadra han rebut un total de 58 denúncies per punxades en entorns d’oci, segons va apuntar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a Rac1. Elena va afirmar que el cos està en contacte amb la policia espanyola i amb policies europees, particularment la francesa, per determinar amb precisió quina és la causa o el mòbil que hi ha al darrere d’aquest fet. En tot cas, va dir el conseller, ara com ara en cap dels casos registrats consta que s’hagi produït cap delicte després de la punxada ni tampoc s’ha determinat què s’injecta a la víctima.