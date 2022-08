Els veïns de les Brucardes volen preparació i mitjans per reaccionar en futurs incendis

Els veïns de les Brucardes reclamen dotar la urbanització de més mitjans preventius contra els incendis, mitjançant la instal·lació de més boques d’incendi o d’hidrants, per estar més preparats per afrontar focs com el que van viure fa un mes, que també va afectar la urbanització de River Park (vegeu reportatge en l’edició del 20 de juliol de 2022). L’incendi que va arribar a calcinar un total de 1.750 hectàrees en els termes del Sant Fruitós de Bages, el Pont de Vilomara i Navarcles ha generat més conscienciació entre els habitants de les Brucardes a l’hora de demanar més recursos i formació per saber com actuar davant d’unes flames que van afectar unes 214 hectàrees a la urbanització, provocant danys en habitatges i en l’entorn forestal.

El president de l’associació de veïns de les Brucardes, Daniel Giménez, afirma que ja han iniciat converses amb l’Ajuntament de Sant Fruitós per tal de tractar «les necessitats reals que tenim». Giménez explica que, en les tasques de col·laboració amb els Bombers, els veïns van detectar una mancança de boques d’incendi per ajudar a sufocar els petits focus de foc. En aquest sentit, considera que «és imprescindible dotar-nos dels recursos necessaris per si es torna a repetir un episodi similar, així com mesurar el perímetre on es col·loquen els hidrants per garantir que les mànegues puguin cobrir tots els punts». Al mateix temps, subratlla la voluntat dels veïns per formar-se per saber com actuar davant del foc i assegura que està previst que els professionals de les ADF els imparteixin una sessió «per exposar qüestions bàsiques, com ara que cal apagar els recs particulars per garantir que els sistemes d’hidrants exteriors tinguin una pressió suficient». Giménez també posa en relleu que per prevenir incendis com el de fa un mes és fonamental «complementar la dotació de recursos amb un pla de millora en la gestió forestal, sobretot prestant una especial atenció a les àrees cremades». Respecte a les actuacions per reduir la massa forestal, sosté que «s’hauria pogut fer millor des de l’administració local, ja que en alguns punts el sotabosc no es trobava prou net», però puntualitza que «la virulència amb què avançava el foc hauria estat difícil de controlar de totes les maneres, tot i l’existència d’una franja perimetral de protecció». Per aquest motiu, insisteix en la formació especialitzada i en la dotació de mitjans contra els incendis com una eina clau per «evitar que els focs que puguin venir en el futur causin danys importants en nuclis habitats com les Brucardes i en l’entorn forestal».

Reconstruir després del foc

Els veïns de les Brucardes centren els esforços en la neteja i la reparació dels habitatges afectats. L’equip tècnic municipal va precintar únicament una de les cases que presenta danys en la seva estructura, però, en la majoria dels casos, els desperfectes no són estructurals, si bé les flames van afectar principalment alguns jardins, façanes i tanques perimetrals. Les cases més afectades es troben a primera i segona línia de la façana del Llobregat, per on va arribar el foc fins a la urbanització. En aquest punt, alguns veïns destaquen que el foc va estar a punt d’entrar a dins de la llar, però les tasques d’extinció dels Bombers el van aturar a temps.

És el cas de Damià Aranda, que fa més de quaranta anys que viu a les Brucardes amb la seva dona, i explica que el foc va aconseguir trencar el vidre de la finestra de l’habitació, inclús va cremar la cortina, «però el mobiliari es va salvar per la ràpida actuació dels Bombers». A l’interior només es va filtrar la cendra; tanmateix, a la part exterior de la casa, el jardí va quedar totalment afectat, així com una part de la façana. «Tot l’exterior estava envoltat de plantes enfiladisses que ens donaven intimitat, però que han quedat completament cremades, de forma que ara estem més desprotegits», lamenta. Per tornar a recuperar l’aspecte del seu habitatge, fa un mes que treballen per desbrossar el jardí, «però és una feina incansable que sembla que no s’hagi d’acabar mai, ja que cada vegada que bufa una mica el vent, la pinassa s’escampa per tot arreu», destaca.

De fet, una de les principals tasques dels veïns se centra a retirar les branques cremades de diferents parcel·les a partir d’uns grans contenidors que ha habilitat l’Ajuntament de Sant Fruitós en diferents punts de la urbanització per tal d’abocar-hi les restes vegetals. «Hi ha una feina ingent a retirar la quantitat de fusta cremada, tot està molt brut, només amb la nostra finca ja hem omplert tres contenidors sencers», assenyala el veí Ferran Gallart, que viu a la banda de la urbanització que dona al riu Llobregat. «En veure la potència de les flames, el primer que vam pensar és que ens havíem quedat sense casa, però, hores després, quan vam poder tornar a la urbanització, vam comprovar que l’estructura estava intacte, en canvi, el jardí va quedar totalment devastat», comenta. Dins de la desgràcia, agraeix que l’afectació hagi estat menor del que esperava, «tot i que és desolador veure com ha canviat el paisatge», constata.

Les tonalitats verdes que abans definien l’entorn de la urbanització ara s’han tenyit del color de la cendra, amb molts esquelets d’arbres que fan més inhòspit el paisatge. De fet, el consistori ha senyalitzat molts d’aquests arbres amb una marca vermella, que significa que s’hauran de talar per evitar riscos de caiguda, mentre que d’altres tenen un punt de color verd, que vol dir que es podran salvar perquè estan rebrotant. Entre els que torna a proliferar la vida, destaca una olivera centenària que ha quedat totalment negre i escapçada per l’efecte de les flames, però que torna a fer rebrots en les seves arrels. «Era una olivera preciosa, amb molta història, que oferia una ombra perfecta on estirar-se», recorda amb nostàlgia la veïna Ascen Martínez, en descriure l’arbre que presidia el seu jardí, ara devastat pel foc. Martínez creu que tardarà mesos, potser anys, a tornar a tenir un jardí ple de vegetació, «però almenys hem salvat la casa».

En paral·lel, la veïna també explica que l’incendi la va deixar tres setmanes sense línia telefònica, un fet que va obstaculitzar que pogués treballar a casa. «Afortunadament, ja hem recuperat la línia, però la companyia no ens ha sabut donar cap explicació», lamenta. El seu és un cas puntual, ja que en la majoria de cases van recuperar la línia telefònica i el subministrament elèctric hores després de l’incendi. Tot i això, l’apagada de la llum va perjudicar negocis que es troben a la urbanització, com ara La Caseta de les Brucardes, el bar que es troba al costat de la piscina. El seu responsable, Carles Fernández, explica que va haver de llançar tot el que tenia el congelador, ja que es va trencar la cadena de fred. A més, assenyala que les canonades de la piscina van resultar afectades, «de forma que estem sota mínims, tot i que la piscina continua funcionant i sembla que, a poc a poc, tot comença a tornar a la normalitat».

Mentre els veïns van refent tot allò que va destruir l’incendi, el neguit dels primers moments va quedant enrere, però la majoria asseguren que el record de les flames acostant-se als habitatges el retindran sempre a la memòria. Per tal que no es torni a repetir, volen conèixer les estratègies per saber com protegir-se dels incendis, tenint en compte que viuen enmig d’un entorn boscós. Aquest interès és el que els condueix a reclamar més recursos i a assessorar-se amb els equips d’emergència per no sentir la impotència que molts descriuen que van experimentar durant l’incendi.