Els Agents Rurals han trobat "uns pocs" milers de peixos morts al riu Ebre, al pantà de Flix, a la Ribera d'Ebre. S'investiguen les causes d'un fet que coincideix amb unes proves a les comportes del pantà de Riba-roja i amb la reducció sobtada de l'oxigen a l'aigua.

En les necròpsies dels animals i les primeres anàlisis de l'aigua no s'ha trobat cap causa evident de la mort dels animals, però s'esperen els resultats d'altres proves. Els Agents Rurals alerten que l'impacte ambiental "és molt gran" com també econòmic per la pesca turística. Treballen amb l'Agència Catalana de l'Aigua per determinar les causes de la mortaldat i poder corregir allò que hagi fallat per evitar nous episodis. El cas es portarà als jutjats.