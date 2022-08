El noi de 15 anys que es va ofegar ahir a la platja dels Capellans ha mort aquesta matinada, segons ha informat l'Ajuntament de Salou. El menor va ser rescatat ahir en estat crític i estava ingressat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

També van morir dos homes de 60 i 46 anys després d’ofegar-se aquest dijous a la platja Capellans de Salou (Tarragonès). L'avís al telèfon d’emergències 112 es va rebre a dos quarts de quatre de la tarda per un possible ofegament a la platja. Segons la informació inicial, els socorristes van veure un grup de banyistes amb problemes dins l’aigua a la zona de les roques. Hi van anar i van treure tres persones de l'aigua: dues majors d’edat i un menor de 15 anys - fill de l’home de 46 - tots tres de nacionalitat romanesa. El servei de socorrisme va iniciar les maniobres de reanimació a tots tres, fins a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El SEM hi va desplaçar 6 unitats terrestres, un vehicle de comandament i un helicòpter medicalitzat, que van continuar amb les maniobres de reanimació cardiopulmonar a tots tres. Els dos homes majors d’edat van morir en l'escena, mentre que el menor d’edat va ser traslladat a l’hospital Joan XXIII. El SEM també va activar l’equip de psicòlegs. Finalment, el noi de 15 anys ha mort aquesta matinada a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Els Mossos d’Esquadra estan fent les investigacions per esclarir els fets i es fan càrrec de les diligències. La platja dels Capellans és una platja vigilada i en el moment del succés s’estava fent el canvi de bandera groga a vermella per vent de mestral. Amb les tres víctimes mortals, ja són 20 les persones que han mort negades a les platges catalanes aquest estiu.