El personal dels centres penitenciaris de Catalunya estrenarà nou uniforme a partir del proper mes d’octubre. Per primera vegada el disseny dels patrons s’ha treballat perquè es pugui escollir entre models per a homes i per a dones, així com perquè hi hagi disponibles talles grans. El Departament de Justícia de la Generalitat destina dos milions d’euros en una primera fase, que suposarà la substitució de tots els uniformes en ús actualment que va ser dissenyats ara ja fa 15 anys. El contracte, per un import total de 5 milions d’euros, permetrà la reposició de peces que es facin malbé durant els pròxims tres anys. Tot i que es canviarà el disseny, el blau es manté com el color de referència dels treballadors de les presons.