Un incendi ha cremat, aquest dissabte a la tarda, diversos vehicles d’un establiment de motocicletes i bicicletes elèctriques d’Igualada. La botiga, E-lowing, està situada a l’avinguda Balmes d’Igualada a la cantonada amb el carrer Pobla de Claramunt.

El foc ha obligat a evacuar els veïns que hi havia a l’edifici de l’establiment que té cinc plantes d’altura. En el moment de l'incendi la botiga estava tancada. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, el cos ha rebut l’avís de l’incendi quan faltaven set minuts per tres quarts de cinc de la tarda i fins al lloc dels fets hi han desplaçat un total de set vehicles de bombers.

Arran de l’incendi alguns vehicles han quedat totalment cremats i altres ho han estat de forma parcial. A més a més, el foc també ha afectat bona part del local en qüestió. Els bombers han tret els vehicles afectats pel foc al carrer.