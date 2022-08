Els Bombers van haver de tornar, ahir al matí, a l’empresa Unión Bermeo ubicada al polígon industrial Santa Maria d’Artés, per remullar una pila de cartró que estava cremant.

Segons van explicar fonts del cos, cap a un quart d’onze del matí, van rebre l’alerta que sortia fum del recinte de l’empresa. El fum provenia d’una pila de cartró, que els efectius del cos van remullar i al cap d’uns quaranta minuts donaven el servei per finalitzat.

Es dona la circumstància que dilluns d’aquesta setmana hi va haver un incendi a les instal·lacions de l’empresa. En el sinistre van cremar un total de quatre camions i també diversos residus que hi havia a l’empresa ubicada al polígon de Santa Maria d’Artés. Dilluns, l’incendi va provocar una densa columna de fum que va ser visible des de diversos punts del Bages. L’avís per l’incendi es va produir quan faltaven pocs minuts per tres quarts d’una del migdia. A primera hora de la tarda, els Bombers van donar el foc per controlat i al vespre ja estava extingit. A més dels Bombers es van mobilitzar el SEM, tot i que no hi va haver danys personals, i també les ADF per la proximitat de les flames amb l’entorn forestal del costat del polígon.