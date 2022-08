L'autor de l'atropellament d'un grup de nou ciclistes a Castellbisbal que va acabar amb dues persones mortes i una tercera en estat crític va conduir durant un quilòmetre amb el vehicle destrossat després de fugir del lloc dels fets fins a abandonar-lo a Martorell, on té la residència.

Després de xocar frontalment contra els ciclistes amb el cotxe, un Opel Adam de color vermell, l'home va marxar del lloc dels fets tot i tenir el vidre de davant completament trencat i bonys a la carrosseria a causa de l'impacte. A més, el vehicle encara tenia restes de sang en el moment en què va ser localitzat per la Policia Local de Martorell gràcies a la trucada d'una persona.

L'accident va tenir lloc cap a tres quarts d'onze del matí de diumenge al punt quilomètric 0,5 de la carretera C-243c. Tot i trobar-se al terme de Castellbisbal, el punt exacte està a només uns metres del pont que creua el riu Llobregat i que, per tant, dona entrada a Martorell.

Del grup de ciclistes implicats, dos van morir, un va resultar en estat crític i un altre va ser ferit de poca gravetat. Els serveis d'emergència també van atendre un altre ciclista ferit lleu, que va ser donat d'alta a la mateixa carretera i els altres tres membres del grup van sortir il·lesos. Després de l'accident, el presumpte autor dels fets va fugir i va continuar conduint durant un quilòmetre fins a la plaça Font de la Mina del seu municipi de residència, on va deixar el cotxe. No va ser detingut fins 12 hores després.

L'investigat ha passat la nit detingut a Martorell però aquest matí ha estat traslladat a Rubí, on es durà a terme la instrucció del cas, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a Regió7. Fonts del cos de seguretat asseguren que es tractarà d'una instrucció complexa perquè s'hauran de recollir molts testimonis, restes biològiques i mecàniques i que, per tant, no serà un procediment ràpid. En aquest sentit, asseguren que el detingut no passarà a disposició judicial fins que no hi hagi suficients indicis per acusar-lo.

L'home té antecedents però no relacionats amb el trànsit

El detingut podria ser acusat pel delicte d'omissió del deure de socors. En funció de la reconstrucció del lloc de l'accident i dels indicis que puguin indicar si hi va haver conducció temerària el detingut també podria ser acusat per homicidi.

Els Mossos han explicat que al presumpte autor dels fets, que té antecedents però no relacionats amb el trànsit, no se li va realitzar cap prova toxicològica, ja que va ser detingut 12 hores després de l'accident i que llavors "no tenia massa sentit".