El conductor que va envestir al grup de ciclistes a Castellbisbal aquest diumenge, deixant darrere dos morts i un ferit en estat crític, «no només no va frenar sinó que va accelerar», segons el relat d’un dels supervivents il·lesos.

El grup, format per persones de més de 60 anys d’edat, pedalava per la carretera entre Castellbisbal i Martorell i van ser envestits per un vehicle que hauria ocupat el carril contrari, segons va explicar ahir el president del club ciclista de Rubí, Pedro Cancio, que també formava part del grup de ciclistes agredit. «El que anava últim del grup, que va poder reaccionar i caure a un costat sense més conseqüències, va veure com el conductor va accelerar i va treure el braç com dient ‘aquí us quedeu’» mentre gesticulava ensenyant el dit del mig, va explicar Cancio.

«Quan anàvem per un pont ample passat Martorell, un cotxe que venia de cara va canviar de carril i es va emportar a tots per davant. El cotxe a més, «no només no va frenar, sinó que va accelerar», va lamentar el president del club ciclista, qui va reivindicar que «això no és un accident, tal com van ocórrer els fets és un atemptat». En aquest sentit Cancio va defensar que va haver-hi «mala intenció» ja que el conductor del cotxe «es va canviar de carril sense motiu i va accelerar». L’acció va deixar dues persones mortes i tres ferits, dels quals un ahir encara es trobava en situació crítica. La resta de membres del grup van sortir il·lesos.

L’accident va tenir lloc cap a tres quarts d’onze del matí de diumenge al punt quilomètric 0,5 de la carretera C-243c. Tot i trobar-se al terme de Castellbisbal, el punt exacte està a només uns metres del pont que creua el riu Llobregat i que, per tant, dona entrada a Martorell. El presumpte autor dels fets, que no va ser detingut fins 12 hores després al seu domicili de Martorell, actualment es troba a la comissaria de Rubí a l’espera de l’inici de la instrucció judicial.

Els ciclistes volen contundència

El sector del ciclisme reclama que s’apliquin les lleis contra els responsables d’aquest tipus d’accidents. Cancio demana que les lleis emparin els ciclistes i que «aquests delinqüents no s’escapoleixin» i «els jutges tinguin eines per castigar a aquesta gent». Per altra banda, la Federació Catalana de Ciclisme demana «més contundència a l’hora d’aplicar les lleis». «Hi ha accidents que han tingut lloc els últims 3 anys i que encara no tenen judici», apunta Salvador Bigues, un dels seus membres. Sobre el presumpte autor de l’atropellament de Castellbisbal, Bigues es pregunta si ara quedarà lliure amb càrrecs a l’espera d’un judici i diu que això generaria «una impotència total a les famílies, que no entendran res».

Sobre l’accident Bigues diu que va ser en una carretera ample i sense tercers vehicles implicats i que és una zona que no és un punt conflictiu per la seguretat. Afegeix, a més, que gairebé en la totalitat d’accidents similars el conductor es trobava sota els efectes de l’alcohol o de les drogues i creu que en aquest cas també era així.

El sector del ciclisme organitzarà una manifestació els propers dies arrel de l’accident mortal de Castellbisbal.

Una fuga d’1 quilòmetre

Després de xocar frontalment contra els ciclistes amb el cotxe, un Opel Adam de color vermell, l’home va abandonar el lloc dels fets amb el mateix vehicle tot i tenir el vidre de davant completament trencat, diversos bonys a la carrosseria i fins i tot la matrícula trencada a causa de l’impacte amb les víctimes. El vehicle també tenia restes de sang. El presumpte autor dels fets va fugir i va continuar conduint durant un quilòmetre fins a la plaça Font de la Mina de Martorell, on va deixar el cotxe.

El detingut, veí del mateix municipi, té antecedents policials. Un d’ells és contra la seguretat viària, segons han confirmat els Mossos a Regió7. S’està a l’espera de conèixer els resultats de les proves de drogues i alcoholèmia que se li van realitzar diumenge després de ser detingut.