El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsarà un nou sistema de senyals de velocitat variable per millorar la seguretat dels ciclistes. Ho ha explicat el seu director, Ramon Lamiel, en una entrevista a RAC1, on també ha avançat que les primeres proves es duran a terme el pròxim mes de setembre en “un o dos túnels” de la xarxa de carreteres catalanes. L’objectiu és que s’instal·li en aquelles vies on hi ha “una barreja de trànsit” i que puguin generar “inseguretat” als col·lectius més vulnerables. “No es pot fer en totes les carreteres ni és la intenció, però servirà per reforçar la senyalització fixa ja existent”, ha afirmat.