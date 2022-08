L’anunci de l’Estat de les ajudes pels incendis genera dubtes als afectats

«Falta saber com funcionaran aquests ajuts i qui se’n podrà beneficiar. Espero que no sigui només un titular i que després tardin molt a pagar o directament no ho facin», això pensa el president de l’associació de veïns de River Park, Jaume Almirall, sobre l’anunci de la declaració de zona catastròfica al territori afectat pels focs del Pont de Vilomara i Manresa el mes passat. De fet, l’interès per llegir la lletra petita del decret, que encara no s’ha publicat, és generalitzat entre els ajuntaments i els veïns afectats, que tenen dubtes sobre què implicarà aquesta declaració i qui es podrà beneficiar d’aquests ajuts.

La principal preocupació és si els veïns tardaran més a cobrar del que ho farien a través de les seves assegurances. En aquest sentit el president de l’associació de veïns de les Brucardes, Daniel Giménez, apunta que «si he de fer una valoració personal pel que fa a les Brucardes, penso que la declaració de zona catastròfica és negativa». Ho diu pel fet que s’hauria de dependre de l’Estat per cobrar els ajuts i això implicaria tràmits més lents i feixucs. «Aquí els afectats en general ja havien anat a través de la seva assegurança i ja ho tenen tot bastant tancat. El fet que ara declarin zona catastròfica no sé com pot canviar aquesta situació», afegeix.

L’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, es mostra optimista. «Nosaltres sempre hem treballat per intentar cercar el màxim de recursos possibles per part de totes les administracions per tant tots els ajuts que arribin seran benvinguts. «Tenim mig poble cremat», recorda el batlle tot dient que treballaran perquè les administracions «no els oblidin». Tot i això, Campàs admet que no coneixen encara els detalls concrets de les línies d’ajuts, però afirma que seguiran treballant de forma coordinada amb totes les administracions per agilitzar-ho al màxim. «Estem a l’espera de rebre més informació», va dir ahir. En la mateixa línia l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan, vol esperar a tenir més informació per fer-ne una valoració.

Al Pont de Vilomara el que més preocupava era garantir l’assistència i l’allotjament als afectats i en especial a les 47 famílies que van patir danys als habitatges per les flames. D’aquestes, 19 tenen una afectació total. Al cap de pocs dies ja es va poder restablir l’aigua i la llum i es van abordar les diferents situacions de reallotjament a aquells que ho necessitaven. Ara queda pendent «reprendre una certa normalitat». En aquest sentit explica que la Diputació de Barcelona ja està redactant un projecte de recuperació de l’espai que haurà de comptar també amb la complicitat dels propietaris dels terrenys cremats. «Hi ha molta feina i serà un procés llarg», admet.

Pel que fa als ajuts municipals als afectats, recorda que ja es va aprovar l’exempció de l’impost per fer obres i de l’IBI per a aquells que no poden viure als seus habitatges. Afirma que des de la regidoria de Serveis Socials s’han destinat recursos per atendre els afectats i preveu destinar-hi alguna partida més, sobretot per a aquells que no tenien les cases assegurades i que tindran més dificultats per tornar a la normalitat mentre no arribin els ajuts estatals. «Els veïns que sí que la tenien assegurada, les companyies han respost tot i que també se’ls ha ajudat a fer gestions», detalla.

Ara toca reconstruir

Passant per River Park es veuen alguns veïns o operaris arreglant encara alguns desperfectes causats pel foc. És el cas de la casa de la Nathalie Rostock, a qui se li va cremar la part exterior de la casa. «Nosaltres encara hem tingut sort perquè ens ha afectat el jardí, però hi ha veïns que han hagut de marxar», explica.

«Hem de tirar endavant, sí o sí», afirmava en Vicente, un altre veí de River Park. El foc va cremar-li l’exterior de la casa, incloent les tanques, una piscina recentment estrenada, un galliner i altres elements. Han contractat dos operaris que des de fa uns dies treballen en la reconstrucció. «En comptes d’anar de vacances, ens dediquem a arreglar la casa i tot aquest desastre», afirma la seva dona, la Marisa. En el seu cas, l’asseguradora els ha cobert tots els danys i confien que ben aviat els faran la transferència. Marisa explica que també hi ha veïns que no tenen cap assegurança i que sí que se senten «sols» per les administracions. Però remarca que els veïns estan ajudant en tot el que poden. mentre a casa seva també han començat a repintar i retirar runa i materials cremats.

Mentre bona part ja té els serveis bàsics restablerts, encara hi ha qui no té restablerta la telefonia mòbil. És el cas de la Montse. Viu en una masia entre el nucli del Pont de Vilomara i River Park a tocar de la carretera. Des de l’incendi que no té cobertura mòbil a casa i una part de la instal·lació elèctrica de la cuina també s’ha espatllat.