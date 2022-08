Un manresà s'enfronta a 13 anys de presó per haver deixat morir a la seva dona malalta en un pis de la carretera de Vic de Manresa. La difunta, de 57 anys d'edat, patia obesitat mòrbida i tenia problemes respiratoris i de circulació que li impedien aixecar-se del llit, on va estar estirada durant mesos en una habitació sense llum artificial. Segons l'escrit de l'acusació, el seu marit la tenia "totalment desatesa" i això va causar que el seu estat anés empitjorant fins que va acabar morint.

La dona va morir durant la matinada del 15 de desembre del 2018 a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Segons l'escrit de l'acusació, hi havia ingressat hores abans a causa d'un shock sèptic causat per les múltiples úlceres infectades que tenia per tot el cos. De fet, també presentava pèrdua de teixits fins al punt que es podien veure els ossos, larves al cabell i una llaga amb restes fecals seques i roba incrustada per no haver estat rentada durant molt de temps.

El fiscal apunta que l'acusat, malgrat ser coneixedor de l'estat de la seva esposa i de presenciar diàriament el seu deteriorament fins al punt de poder comprometre la seva vida, no va fer res per evitar que la situació s'anés agreujant amb el pas de les setmanes. En aquest sentit, l'acusat podria haver cobert les necessitats mèdiques i d'higiene de la seva dona per si mateix o a través dels serveis socials de Manresa, però no ho va fer. De fet, només va requerir aquests serveis en una ocasió, però després va anar rebutjant les diverses mesures que se li proposaven i que haurien millorat la situació de la dona. Durant aquest temps, a més, l'acusat feia vida normal fora de casa tot i que el domicili també es trobava en una situació de deixadesa fent que la mala olor arribés als pisos del costat.

Quan va veure que la mort de la seva dona era imminent l'acusat va trucar als serveis d'emergències, que la van traslladar a l'hospital on va morir hores després. En veure l'estat de la dona, els serveis mèdics van alertar els Mossos d'Esquadra, que posteriorment van detenir l'individu.

El fiscal acusa el manresà, que respon a les inicials L. F. C., d'un delicte d'homicidi i demana 13 anys de presó i cinc anys de llibertat vigilada. A més, de forma alternativa també demana una multa de 10 euros diaris durant sis mesos pel delicte d'omissió del deure de socors i cinc anys de presó per un delicte d'homicidi per imprudència greu.

Després de ser detingut l'any 2018, l'acusat va assegurar que la seva dona "no volia que ningú entrés a casa, ni metges, ni familiars ni l'assistenta social, que en una ocasió, l'estiu passat, va voler entrar". Segons ell, però, "ella no va deixar que entrés". L'acusat té reconeguda una invalidesa permanent absoluta.