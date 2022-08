L'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort celebra que el govern espanyol hagi declarat el municipi zona catastròfica entre els territoris afectats per grans incendis aquest estiu. El seu alcalde, Enric Campàs, remarca que "reclamaran el que faci falta per aconseguir el màxim de recursos possibles" i revertir tots els danys de l'incendi del passat juliol que va cremar unes 1.700 hectàrees.

"Tenim mig poble cremat", recordava el batlle tot dient que treballaran perquè les administracions "no els oblidin". Fa més d'un mes de l'incendi i alguns veïns de River Park, la urbanització més afectada, ja fa dies que estan bolcats en la reconstrucció. "En comptes d'anar de vacances, ens dediquem a arreglar la casa", afirma la Marisa, una veïna.

La declaració de zona catastròfica ha de servir per "intentar recuperar la normalitat el més aviat possible" i aconseguir "el màxim de recursos possibles". Així ho creu l'alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, que en declaracions a l'ACN s'ha mostrat decidit a persistir i reclamar les vegades que faci falta perquè les administracions "no els oblidin". Admet que l'endemà de la declaració no coneixen encara els detalls concrets de les línies d'ajuts, però afirma que seguiran treballant de forma coordinada amb totes les administracions per agilitzar-ho al màxim. "Estem a l'espera de rebre més informació", explica.

El que més els preocupava era garantir l'assistència i l'allotjament als afectats i en especial a les 47 famílies que van patir danys als habitatges per les flames. D'aquestes, 19 tenen una afectació total. Al cap de pocs dies ja es va poder restablir l'aigua i la llum i es van abordar les diferents situacions de reallotjament a aquells que ho necessitaven. Ara queda pendent "reprendre una certa normalitat". La imatge del paisatge cremat els recorda a diari la tragèdia i, segons afirma l'alcalde, voldrien poder avançar el temps per tornar-lo a tenir verd com abans. Explica que la Diputació de Barcelona ja està redactant un projecte de recuperació de l'espai que haurà de comptar també amb la complicitat dels propietaris dels terrenys cremats. "Hi ha molta feina i serà un procés llarg", admet.

Pel que fa als ajuts municipals als afectats, recorda que ja es va aprovar l'exempció de l'impost per fer obres i de l'IBI per a aquells que no poden viure als seus habitatges. Afirma que des de la regidoria de Serveis Socials s'han destinat recursos per atendre els afectats i preveu destinar-hi alguna partida més, sobretot per a aquells que no tenien les cases assegurades i que tindran més dificultats per tornar a la normalitat mentre no arribin els ajuts estatals. "Els veïns que sí que la tenien assegurada, les companyies han respost tot i que també se'ls ha ajudat a fer gestions", detalla. L'alcalde també posa en valor la solidaritat del municipi i posa l'exemple dels joves que van organitzar una jornada benèfica amb diferents activitats el 31 de juliol passat. En total, es van recollir 16.000 euros que s'han destinat als més damnificats.

Reconstruir la casa enmig d'un paisatge cremat

"Hem de tirar endavant, sí o sí", afirmava en Vicente, un veí del River Park. El foc va cremar-li l'exterior de la casa, incloent les tanques, una piscina recentment estrenada, un galliner i altres elements. Han contractat dos operaris que des de fa uns dies treballen en la reconstrucció. "En comptes d'anar de vacances, ens dediquem a arreglar la casa i tot aquest desastre", afirma la seva dona, la Marisa. Explica que està plantant vegetació a dins i fora de la seva finca per intentar contrarestar el negre de les cendres amb el verd.

Han passat els dies i se'n van fent a la idea. "Abans vivíem al paradís i ara estem al Teide, les vistes són aquestes però hem de reprendre la vida", subratlla. En el seu cas, l'asseguradora els ha cobert tots els danys i confien que ben aviat els faran la transferència. El cost de reparació de la casa és elevat. Feia poc que l'havien arreglada tota després de venir-hi a viure fa un any i mig. I com ells, també hi ha altres veïns que estan repintant i reconstruint les estructures cremades. El barri, de fet, està ple de contenidors de runa.

Marisa explica que també hi ha veïns que no tenen cap assegurança i que sí que se senten "sols" per les administracions. Però remarca que els veïns estan ajudant en tot el que poden. mentre a casa seva també han començat a repintar i retirar runa i materials cremats.

Mentre bona part ja té els serveis bàsics restablerts, encara hi ha qui no té restablerta la telefonia mòbil. És el cas de la Montse. Viu en una masia entre el nucli del Pont de Vilomara i River Park a tocar de la carretera. Des de l'incendi que no té cobertura mòbil a casa i una part de la instal·lació elèctrica de la cuina també s'ha espatllat. "Movistar ens diu que l'avaria ja està solucionada però nosaltres no ho tenim resolt", es queixava. Des de l'incendi que s'ha quedat sense Internet i les trucades les ha de fer fora de casa per tenir senyal. També els preocupen tots els arbres cremats que tenen al voltant de la finca i es pregunta quan els retiraran.