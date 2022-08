Una caravana s'ha incendiat dins d'un garatge del carrer Valentí Vintró de Navarcles. El foc, que ha deixat el vehicle totalment calcinat, ha afectat també tres turismes més que hi havia en el mateix aparcament. No hi ha hagut cap persona ferida ni evacuada.

Els Bombers han rebut l'avís del foc a les 12.37 h d'aquest migdia. En arribar, alguns dels residents als pisos situats a sobre del garatge ja eren fora i el foc era bastant fort, segons han apuntat fonts dels Bombers, que hi han destinat 8 dotacions. Tot i això, no ha calgut evacuar a ningú ni hi ha hagut cap persona ferida. El foc, que s'ha aconseguit extingir en poc més de mitja hora, ha afectat tres turismes més a part de la caravana on s'ha iniciat l'incendi, però l'edifici no ha patit danys estructurals.