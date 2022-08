Detenen un jove de 22 anys i un menor d’edat com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació. Els fets van tenir lloc la tarda del dimarts 16 d’agost quan els mossos van tenir coneixement que s’havia produït un robatori amb violència i intimidació en una botiga de queviures de la població d’Avià. Concretament, dos joves ocultats sota mascareta, gorres i caputxes, van entrar a l’establiment just quan aquest acabava d’obrir, amb l’excusa de comprar uns gelats. A l’hora de pagar els productes un dels joves va amenaçar la propietària amb un ganivet per tal que li donessin tots els diners de la caixa registradora. Després de robar 300 euros van fugir del lloc a peu.

Els agents van fer recerca per la zona, i gràcies a la col·laboració ciutadana, van trobar diferents peces de roba utilitzades per perpetrar el robatori i un ganivet amb una fulla de 17 centímetres. La Unitat d’Investigació de Berga, que va ser l’encarregada de determinar l’autoria del robatori, va efectuar dues detencions pocs dies després a la població de Berga. El detingut major d’edat, a qui no li consten antecedents, va passar el dia 25 de juliol a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Berga. Respecte al menor d’edat, serà citat properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Barcelona.