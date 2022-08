La futura comissaria compartida pels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Manresa amb l’objectiu de tenir un contacte més directe amb veïns i comerciants del barri antic estarà situada al Passeig de la República, l’antic carrer Alfons XII. Segons ha pogut saber Regió7, finalment l’emplaçament escollit és un local situat a la banda dreta de la part baixa del carrer, un local ara buit on l’últim establiment que hi va haver obert era una pizzeria.

D’aquesta manera, el nou equipament estarà situat en un punt cèntric de Manresa, al barri antic, que també tindrà una sortida ràpida cap a les carreteres que rodegen la ciutat i permetran desplaçaments ràpids. Així, també es resol la demanda d’alguns veïns que asseguren que hi ha incivisme i inseguretat en aquesta zona de la ciutat.

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, visitarà Manresa el pròxim dimarts per explicar els detalls de la nova comissaria gairebé 10 mesos després que el mateix conseller anunciés, també a Manresa, la voluntat de crear aquest equipament que serà pioner a Catalunya pel fet d’estar compartit entre la Policia Local manresana i els Mossos d’Esquadra. L’objectiu és que amb aquesta «comissaria de proximitat», es produeixi un accés i un contacte més directe amb els ciutadans i els establiments. Després de la posada en marxa d’aquesta comissaria, segons va dir Elena a finals de l’any passat, la intenció és que se’n puguin desplegar de similars a altres ciutats mitjanes i grans catalanes que actualment tenen les comissaries dels Mossos als afores, com passa a la capital del Bages. En aquell moment també es van posar en marxa les patrulles combinades entre els dos cossos de seguretat.

La setmana que ve es farà oficial la seva ubicació i seguidament es té previst posar a concurs les obres per reformar el local. En el moment de l’anunci de la iniciativa, Elena va apuntar a finals del 2022 com a la data objectiu per disposar d’aquesta primera comissaria de proximitat.

Tres responsables de negocis de la mateixa zona on es farà el nou equipament asseguren que era necessari posar una comissaria al centre de la ciutat i, especialment, al Passeig de la República. En aquest sentit, afirmen que a aquest carrer es produeixen diversos casos d’incivisme com per exemple grups de persones begudes durant la nit. «Ja era necessària una comissaria aquí», deia una treballadora de Catalana de Treball. «Fa falta perquè els veïns estan farts. Cada dia estem amb mogudes de gent borratxa, drogada, xivarri… això és pitjor que la selva», apuntava per la seva banda el responsable de La Poma d’Eva.