Un incendi que va resultar ser de poca importància en un bloc de quatre pisos ocupat i problemàtic del carrer de Sobrerroca de Manresa va tornar a causar un esglai, ahir a la tarda, als veïns del vial del Barri Antic. Segons informació dels Bombers, que aquest diari ja va recollir ahir, a les 7 de la tarda i 12 minuts van rebre l'avís al 112 que d'un pis del número 29 del vial en sortia fum. Fins allà es van desplaçar quatre unitats dels Bombers, que a les 7 i 24 minuts van donar el foc per extingit. Han explicat que era en una habitació amb molt material, que van intentar desallotjar-lo perquè és un pis en mal estat, però que els ocupants hi van voler tornar.

Un veí del carrer ha explicat a Regió7 que l'immoble ja fa anys que està ocupat, que dona al carrer de Sobrerroca i a la placeta de Serarols i que el fum, ahir, sortia per aquesta banda. Els ocupes, comentava, fan barbacoes a l'interior, amb el perill que això implica. Explicava, també, que no és el primer cop que hi ha un ensurt com aquest i que els inquilins són conflictius, que sovint hi ha problemes i que "no hi ha manera que els facin fora", tot i que l'Ajuntament "fa temps que diu que ho té a punt" per fer-los marxar.

El 5 de desembre passat ja hi va haver un incendi al mateix immoble en què quatre persones van resultar ferides lleus per inhalació de fum. L'incendi es va produir a la matinada en un pis de l'edifici. Els Bombers van rebre l'avís a les 2 i 11 minuts i van activar tres dotacions que van treballar durant dues hores per extingir el foc, que va cremar parcialment l'habitatge. Tres dels quatre afectats van ser evacuats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Per altra banda, l'octubre de l'any passat hi va haver un apunyalament i el 2018 hi va haver un incendi a la matinada que va obligar a atendre quatre persones. Es tracta d'un edifici que s'ha anat ocupant i desocupant temporalment i que, tal com es veu, és una font de problemes.