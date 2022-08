El Servei Català de Trànsit i els Mossos d’Esquadra intensifiquen aquest cap de setmana la vigilància a les carreteres preferides pels ciclistes amb l’objectiu de millorar la seguretat viària d’aquest col·lectiu. En el cas de la Catalunya central s’ha posat el focus en carreteres com la que dona accés al monestir de Montserrat, la que va de Sant Fruitós a Moià o la que connecta Sant Joan de Vilatorrada amb Fonollosa, entre altres.

En aquest sentit, a la regió central es fan controls des d’ahir i fins demà a la BV-1221 (al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac), N-141c (va de Sant Fruitós de Bages a Moià), BP-4313 (de Súria a Avinyó), BV-3008 (de Sant Joan de Vilatorrada a la C-25 passant per Fonollosa), BP-1101 (rodeja el Parc Natural de Montserrat per l’oest) i la BP-1121 (dona accés per carretera al monestir de Montserrat). Tot i això, també es prestarà atenció a altres vies que puguin estar freqüentades per ciclistes.

El dispositiu es realitza a les franges horàries més concorregudes pels ciclistes a la xarxa viària catalana, principalment a les primeres hores del matí i també a última hora de la tarda. En aquest sentit, l’acció policial es desenvoluparà a tot el territori amb patrullatges dinàmics dels Mossos d’Esquadra a través de turismes i motocicletes espiell i altres patrulles logotipades per detectar infraccions i també per fomentar una conducció respectuosa. Les motocicletes espiell de Trànsit són vehicles policials no logotipats i conduïts per agents de paisà que desenvolupen una vigilància del trànsit discreta i no visible per als usuaris que permet detectar conductes temeràries o negligents in fraganti, transmetent així una sensació de vigilància permanent a la xarxa viària.

Aquest 2022 han mort a les carreteres catalanes 6 ciclistes, 4 més que en el mateix període de l’any passat. Al 2019, n’havien mort 7. A més enguany han resultat ferits de gravetat 35 ciclistes i també hi ha hagut 293 ferits lleu. (Més informació a la pàgina 22).