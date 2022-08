Aquesta matinada de diumenge s'ha produït un accident amb el resultat d'una persona ferida de gravetat al carrer de la Ceràmica d'Esparreguera. L'avís s'ha donat a les 6 i 52 minuts de la matinada. Hi ha intervingut la policia local del municipi, que ha informat a aquest diari que la persona atropellada ha resultat ferida de gravetat i que ha estat traslladada a l'Hospital Universitari de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat, i que s'han obert les diligències oportunes per investigar es fets. No ha aportat cap més informació.