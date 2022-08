Les pluges que van caure ahir dissabte no només van tenir afectacions a Berga i al seu entorn. A la Seu d’Urgell, on la precipitació acumulada va ser de 24,5 mm, els Bombers van rebre una desena de trucades per petites inundacions, entre les quals a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, en concret, al pàrquing, que durant una estona també va afectar l'ascensor.

Els altres avisos van ser per la inundació dels baixos d'una casa, sempre, segons les fonts dels Bombers, amb alçades que no van superar el pam; a la zona de les caravanes de la festa major, on van netejar l'embornal i es va solucionar el problema; a la cuina d'un restaurant i en un ascensor, entre d'altres. Tots es van produir entre 3/4 de 8 del vespre i les 11 de la nit. A Organyà, es va produir el despreniment d'una pedra de 70 quilos a la C-14. L'avís es va donar a 1/4 de 9 del vespre. Al Berguedà, en concret, al municipi de Casserres, a la BV-4132z, també hi va haver el despreniment d'una pedra a la carretera. A Berga, a 2/4 de 10 del vespre, una dotació va intervenir en un immoble on s'havia inundat el forat de l'ascensor. Abans, a 3/4 de 8 del vespre, van netejar un embornal a la ronda de la Moreta que estava taponat i no podia engolir l'aigua. A Ardèvol, a 2/4 de 9 del vespre, van anar a treure aigua amb la bomba a un taller mecànic inundat.