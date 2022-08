Una dona de 75 anys ha mort atropellada per un cotxe aquest diumenge al matí al centre de Terrassa. El sinistre s'ha produït poc abans de les 09.00 hores en un pas de zebra amb semàfor a la cruïlla de l'avinguda de Josep Tarradellas amb el carrer d'Amadeu de Savoia, al barri de Can Boada. El SEM ha enviat dues ambulàncies a la zona, però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima.

"Investiguem les causes i circumstàncies d'un accident mortal aquest matí a l'Avinguda Josep Tarradellas, on han estat implicats un turisme i una vianant", ha informat la Policia Municipal de Terrassa, que també ha indicat que l'accés a les vies des del passeig de 22 de juliol es troba tallat per facilitar els treballs dels serveis d'emergència.