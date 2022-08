Un vehicle ha cremat al carrer de la Creueta de Navarcles aquesta matinada de dilluns, segons els Bombers de la Generalitat. Concretament, el cotxe es trobava estacionat quan s'ha declarat l'incendi, que l'ha deixat totalment calcinat. Bombers han rebut l'avís a les 3.56 h i hi han enviat una dotació. No s'han hagut de lamentar ferits ni altres afectacions per aquest foc.