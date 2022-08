Els Bombers van efectuar ahir un rescat d’una excursionista a la muntanya de Montserrat. El cos va rebre l’avís a les 12.41 h. L’alertant deia que una companya no podia continuar i que eren a prop del monestir. Els Bombers de la Generalitat van activar una dotació i un helicòpter per efectuar el rescat. Un cop es va arribar al lloc dels fets, la dona va ser atesa pels serveis mèdics per un quadre de rampes que li impedia continuar però se la va poder estabilitzar allà mateix.