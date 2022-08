Una caseta de fusta d'un jardí d'un habitatge a Piera s'ha incendiat aquest dimecres al matí, segons han explicat fonts de Bombers de la Generalitat. Concretament, el foc s'ha declarat al número 28 del carrer de la Rosa, a Can Canals. Els Bombers han activat 5 dotacions per apagar-lo i a 2/4 de 10 encara hi treballaven.