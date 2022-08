L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està fent un estudi cas per cas sobre els elevats nivells de consum d’aigua que van haver d’afrotar els veïns de les Brucardes afectats pels incendis d’aquest estiu, amb la idea de determinar quina podria ser la bonificació corresponent. Entre altres coses, l’Ajuntament va gestionar amb Aigües de Manresa un servei per a la neteja dels embornals de les cases, i fa uns dies, el grup municipal de Gent fent Poble, a l’oposició, va proposar que Ajuntament i Aigües de Manresa es fessin càrrec del sobrecost del rebut de les famílies afectades per l’excés de consum.

Més enllà d’aquestes gestions, l’executiu de Sant Fruitós recorda que des del juliol ençà ha dut a terme una desena de mesures extraordinàries i d’urgència per ajudar els veïns afectats a afrontar les reparacions patides i mirant de restablir el servei de llum i aigua l’endemà mateix de començar l’incendi. El foc va cremar 1.746 hectàrees, 214 de les quals van ser al terme de Sant Fruitós, principalment a la uranització de les Brucardes, on hi va haver quatre cases amb afectacions parcials en l'estructura i una quinzena més d’afectades amb danys no estructurals.

Entre les mesures adoptades des de l’endemà dels incendis, el govern municipal enumera l’habilitació d’un telèfon i la creació de grups de difusió perquè totes les famílies afectades disposessin de facilitats per solucionar dubtes i tramitar demandes amb les assegurances, alhora que es feia difusió per les xarxes de totes les mesures que s'anaven posant en marxa. Així mateix, es van agilitzar els permisos i llicències, que l’Ajuntament preveu bonificar, per poder arreglar els danys de les cases després que els tècnics municipals visitessin les cases afectades per a donar-ne el vistiplau i poder iniciar les obres, i va quedar suspès el pagament de l’Impost de Construccions i Obres.

Paral·lelament, es van habilitar 10 punts de recollida de fracció vegetal per tal que els veïns i veïnes poguessin dipositar-hi les restes, i va ser necessària una trentena de contenidors per poder fer-se càrrec de tota la resta orgànica. Es va habilitar un servei de tala i desbrossada d'arbres especial per a qui ho necessités; es va contractar una empresa per recollir tots els objectes voluminosos, i es va refoçar el servei de neteja de tots els carrers de les Brucardes. Paral·lelament, s’ha contractat una empresa que faci un estudi sobre el terreny del Talús de la Tolega, i s’està treballant en la reposició de tanques de fusta malmeses. Per altra bada, s’han tallat els arbres de la zona cremada més propera a la urbanització, i la setmana que ve es tallaran els arbres de l’entorn del camí Llobregat.

Finalment, l’Ajuntament recorda que es va organitzar el servei de Protecció Civil per ajudar a netejar les cases i parcel·les afectades, i des del CAP es va oferir un servei de suport psicològic.