Un nen de 13 anys ha resultat ferit crític aquest dimecres a la tarda a Vilanova del Camí (Anoia) per la caiguda de la branca d'un arbre segons ha informat Protecció Civil. El succés s'ha produït en el marc de la tarda de tempestes que assolen bona part del país.

El cos d'emergències indica que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís de l'incident poc abans de les 6 de la tarda a la carretera de la Pobla. Fins al lloc de l'accident s'ha desplaçat una dotació del SEM. El menor ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

En declaracions a l'ACN, l'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, ha explicat poc després de l'incident que no tenien encara informació sobre l'estat del nen, i ha relatat que un cop li ha caigut la branca a sobre un familiar l'ha dut al Centre d'Atenció Primària del municipi. "No sabem l'estat del menor encara, sabem que li ha caigut una branca al cap i li ha fet una bretxa. En un principi l'han atès al CAP del municipi i d'allà l'han derivat a Sant Joan de Déu", ha indicat. L'incident s'ha produït enmig d'una tempesta d'uns vint minuts que ha causat nombrosos desperfectes al municipi com ara arbres caiguts o carrers inundats.

També aquest dimecres una nena de 20 mesos ha mort en conseqüència de les ferides rebudes per l’impacte d’una pedra de calamarsa a la Bisbal d’Empordà, quan era al pati de casa seva.

El temporal ha estat especialment dur a l'Anoia. Una de les poblacions que ha acumulat més aigua ha estat Igualada, amb 35,5 l/m2 caiguts, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, i a les 18 hores, el nucli més actiu de la tempesta era sobre Òdena, on s'han registrat ratxes de vent de 72 km/h i han caigut 22 l/m2 en 10 min i 32 l/m2 en 30 min. A Calaf, una calamarsada ha deixat els carrers plens de pedra i molta aigua.