Una nena ferida per la intensa calamarsada d'aquest dimarts a la tarda a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà, Girona) ha mort com a conseqüència de les lesions provocades per les pedres. La petita, que tenia 20 mesos, va ser traslladada a l’Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort, segons han confirmat fonts de l’Ajuntament de la Bisbal a TV3.