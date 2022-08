El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil va localitzar el 23 d'agost 18 ovelles, 11 cabres, 6 cavalls i 3 gossos que malvivien en una explotació ramadera d'Estamariu (Alt Urgell) que no complia amb les condicions exigides des del punt de vista higienicosanitari i de benestar animal. Alguns estaven desnodrits i en mal estat sanitari i, durant la inspecció policial, els animals no disposaven d'alimentació. El cos també va trobar les restes cadavèriques de, com a mínim, tres ovelles en avançat estat de descomposició. La Guàrdia Civil investiga els dos responsables de l'explotació, que no disposa d'autorització ambiental ni per a l'activitat ramadera, com a presumptes autors d'un delicte d'abandonament animal.

Davant el mal aspecte físic d'alguns animals, els agents van sol·licitar la presència d'un veterinari oficial de l'Oficina comarcal de l'Alt Urgell el Departament d'Acció Climàtica per avaluar-ne l'estat sanitari. La Guàrdia Civil va constatar que cap dels cavalls posseïa document d'identificació i tres d'ells tampoc disposaven de sistema d'identificació mitjançant transponedor. Els equins deambulaven per la finca visiblement desnodrits i una euga adulta era la que es trobava en pitjor estat de salut, ja que patia lesions aparents i caquèxia extrema. Els tres gossos, que no estaven inscrits al Registre general d'animals de companyia ni disposaven de microxip, malvivien lligats amb cadenes i estaven extremadament prims i infectats per paràsits, fins i tot presentaven dificultats de mobilitat per la falta de força i energia. Així mateix, els agents van trobar a l'interior d'una de les naus de l'explotació les restes cadavèriques de, com a mínim, tres ovelles en avançat estat de descomposició. Els responsables de la finca van manifestar als agents desconèixer-ne l'existència. El Seprona va immobilitzar els animals a la pròpia finca, amb el requeriment de ser atesos per un veterinari especialista per tal de proporcionar-los un tractament clínic d'urgència. El cos ha remès al jutjat de primera instància i instrucció de la Seu d'Urgell les diligències instruïdes per un presumpte delicte d'abandonament animal, així com altres vuit infraccions administratives detectades a l'explotació.