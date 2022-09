Un menor en estat crític al caure-li una branca per la pluja a Vilanova del Camí

Un noi de 13 anys va quedar ferit crític ahir a Vilanova del Camí després que li caigués una branca d’un arbre al cap a causa de la tempesta que va afectar bona part de Catalunya i de les quals l’Anoia va ser una de les comarques més perjudicades.

L’incident va tenir lloc durant la tarda a la carretera de la Pobla de Claramunt, a l’entrada de Vilanova del Camí, segons va poder saber Regió7. No ha transcendit l’hora exacta dels fets, però l’alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, va apuntar que va tenir lloc durant una tempesta d’uns vint minuts que va causar nombrosos desperfectes al municipi, com ara arbres caiguts o carrers inundats. El menor va ser atès al CAP municipal, que va ser qui va trucar al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a les 17.56 h. Finalment es va decidir traslladar el menor, en estat crític, a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat. Es tracta del tercer accident greu causat per les tempestes dels darrers dos dies. Durant nit de dimarts a dimecres va morir una nena de 20 mesos per una pedregada a la Bisbal d’Empordà i una dona va haver de ser ingressada a l’hospital, tot i que finalment va rebre l’alta (vegeu més informació a la pàgina 26 de l’edició d’avui).

Pel que fa a la Catalunya central, ahir la tempesta va deixar molta aigua acompanyada de calamarsa i de fortes ratxes de vent en determinats punts. En aquest sentit la comarca més afectada va ser l’Anoia. De fet, els Bombers van rebre 51 avisos per incidències relacionades amb la tempesta a aquesta comarca, però la gran majoria per problemes lleus com petites inundacions o caigudes d’arbres sense ferits. Un exemple de la calamarsa va ser a Calaf. «Sembla que hagi nevat. En alguns moments feia por i tot», va afirmar a aquest diari l’alcalde del municipi, Jordi Badia. Els Bombers també van rebre 4 avisos de la comarca del Bages relacionats amb la tempesta, cap d’ells de gravetat.