El jutge del 'cas Voloh', que investiga el finançament del 'procés', Joaquín Aguirre, ha exculpat d'un delicte contra l'administració pública a l'empresari igualadí Oriol Soler, persona de confiança de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per la falta d'un informe de la Guàrdia Civil i per evitar-li un "perjudici econòmic" davant la impossibilitat de poder signar un contracte amb una entitat pública si continuava imputat per aquesta infracció penal. Segons la resolució a la qual ha tingut accés El Periódico, de la mateixa editorial que Regió7, l'arxivament dictat és parcial i l'empresari, que va ser detingut el 20 de novembre de 2020, continua tenint la condició d'investigat.

L'advocat de Soler va presentar el passat 30 d'agost un escrit en el jutjat sol·licitant el sobreseïment provisional parcial del delicte contra l'administració pública, a l'espera del resultat del conjunt de la recerca. El jutge ha acordat acceptar aquesta petició de manera "urgent" per evitar un possible perjudici econòmic, ja que, com a director general d'una empresa, se li ha negat la possibilitat de tramitar un contracte administratiu amb una entitat pública en estar imputat per aquest delicte. Sobretot, tenint en compte que la Guàrdia Civil, que actua com a policia judicial, "encara no ha verificat" si Soler "pogués haver-se beneficiat d'algun contracte públic de manera irregular".

El magistrat precisa que la falta de l'informe de la Guàrdia Civil sobre Soler es deu "tant a la falta d'efectius personals suficients" per elaborar un dictamen dels més de 100 dispositius confiscats en les entrades i registres efectuats, com a la necessitat de "donar prioritat" a les perquisicions sobre altres investigats en aquesta macrocausa. "No obstant això, aquesta qüestió no ha de ser de la incumbència de Soler, ni veure's obligat a perdre contractes públics per aquest motiu", raona el jutge, que afegeix que, ara com ara, no pot avançar quan els agents presentaran el dispositiu digital que es va intervenir a l'imputat. Per tot això, Aguirre considera procedent l'arxiu per eludir un perjudici "econòmic innecessari" a Soler, considerat com un dels components del denominat 'estat major' del 'procés'.

Oriol Soler és un empresari del sector de la comunicació àmpliament connectat amb l'activisme pacífic proindependentista. Fundador del Grup Cultura 03, del qual es va deslligar, va impulsar l'editorial Ara Llibres, la revista Sàpiens i l'edició barcelonina de la revista londinenca Time Out. També va coordinar la creació del diari 'Ara', del qual va ser president, conseller delegat i editor, i va posar en marxa el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. A més, entre 2008 i 2014, va ser membre del consell social de la UAB.

En el camp polític, va ser el director de la campanya 'Ara és l'hora' de la consulta popular independentista del 9-N i codirector de la campanya electoral de Junts pel Sí, l'aliança entre CDC i ERC per a les eleccions catalanes de 2015. El novembre de 2017 es va entrevistar amb Julian Assange, en aquells dies reclòs en l'ambaixada de l'Equador a Londres, buscant suports per a l'independentisme en aquesta tardor calenta.