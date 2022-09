Tres mares entreguen als Mossos un home que presumptament hauria abusat de 5 nenes a Sant Vicenç de Castellet

Tres mares van ajudar a detenir aquest dimarts a un home que hauria fet tocaments a 5 nenes d'entre 7 i 9 anys d'edat a les piscines municipals de Sant Vicenç de Castellet. L'home, de 55 anys i amb antecedents per abús a menors, es guanyava la confiança de les menors per acostar-se a elles a dins la piscina o quan no estaven a la vista dels seus pares i aprofitava per tocar-les. Els pares d'algunes de les menors que l'han denunciat asseguren que les nenes han explicat que l'home havia intentat baixar el banyador a alguna d'elles, que els hi feia pessigolles al cos i que hauria intentat entrar al vestidor de l'equipament municipal per veure-les mentre es canviaven. Aquesta conducta va durar tot l'estiu fins fa només uns dies, quan els pares se'n van adonar i les filles van començar a explicar-los el què estava passant.

A finals de la setmana passada les famílies de les 5 víctimes van posar denúncia i des de llavors es van organitzar per localitzar l'home a Sant Vicenç de Castellet. No va ser fins dimarts al matí quan tres de les mares van localitzar-lo al carrer Eduardo Peña mentre passejava. Minuts després agents dels Mossos d'Esquadra que també l'estaven buscant el van detenir i ahir va passar a disposició judicial. Els pares d'una de les víctimes expliquen que durant l'estiu l'home sempre es col·locava a prop d'aquestes famílies a dins de les piscines municipals i d'aquesta manera esbrinava els noms de les nenes i també dels pares i mares. Un cop les menors anaven a la piscina a jugar, l'home les seguia discretament. Al principi no els semblava sospitós fins que un dels pares va veure que aquest comportament es repetia cada vegada i fins i tot li van cridar l'atenció, però ell simplement va dir que "eren amics" amb les nenes i va marxar. Quan els pares van preguntar a les nenes sobre aquest home, elles van explicar els comportaments que havia tingut i llavors van decidir posar les denúncies. Una de les mares que el va aturar assegura que l'home era "fred com el gel" i que només es va posar nerviós quan li van dir que l'havien denunciat perquè aniria a la presó. Les famílies es reuniran amb l'Ajuntament per demanar explicacions sobre per què l'home, que ja tenia antecedents per abusos sexuals a menors, va poder treure's l'abonament de la piscina municipal.